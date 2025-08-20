Подмосковные пенсионеры могут пройти реабилитацию в «Лесной поляне»

20 августа 2025, 17:32

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В социально-оздоровительном центре «Лесная поляна» для жителей Подмосковья доступны комплексные программы реабилитации, сообщает Министерство социального развития Московской области.





По словам директора центра Дмитрия Еремейцева, учреждение работает круглый год и уже помогло более 1200 подмосковным пенсионерам в текущем году.





«Наш центр круглогодично предоставляет социальные услуги пенсионерам региона. Только в этом году помощь в нем получили более 1200 жителей. Особое внимание в центре уделяется индивидуальному подходу: для каждого составляется персональный план реабилитации, учитывающий состояние здоровья и рекомендации врачей», — сказал он.



В перечень услуг входят массаж, лечебная физкультура, спелео- и галотерапия, а также специализированные программы: «Бодрость-актив», «Гармония-антистресс» и другие.

Помимо лечебных процедур, центр предоставляет психологическую поддержку и насыщенную досуговую программу с экскурсиями, бильярдом и другими мероприятиями. Размещение происходит в комфортабельных номерах, а на территории есть бассейн, спортзал и различные спортивные площадки.

Курс рассчитан на 21 день. Для получения путевки необходимо подать заявление на

портале госуслуг

Подмосковья. Услуга предоставляется с условием частичной оплаты.