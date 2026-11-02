Дмитровские хирурги удалили женщине кисту почки величиной с теннисный мяч

02 ноября 2026, 10:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дмитровской больницы удалили пациентке объёмную кисту почки. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В урологическое отделение обратилась пациентка с жалобами на ноющую боль в пояснице и тяжесть в боку. Боль усиливалась к вечеру и после физической нагрузки.



Три месяца назад женщине удалили кисту почки в другом медучреждении. Обследование показало, что киста образовалась снова и достигла шести сантиметров. Такие новообразования чаще всего доброкачественные, однако требуют особого внимания.

«Киста похожа на мешочек, стенка которого выделяет жидкость. Если удалить стенку не полностью, оставшиеся клетки продолжают работать, и полость снова наполняется. Бывает, что края раны слипаются, и киста восстанавливается. Поэтому при повторной операции главная задача – убрать стенку полностью, до здоровых тканей», – объяснила заведующая урологическим отделением Дмитровской больницы Ирина Гаврик.