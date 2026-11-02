Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 ноября составила три балла
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ильинское, Рублёво-Успенское, Можайское и Минское», — говорится в сообщении.Водителей также предупредили о тумане в столичном регионе и призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.