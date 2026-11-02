Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 ноября составила три балла

02 ноября 2026, 09:56

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ильинское, Рублёво-Успенское, Можайское и Минское», — говорится в сообщении.