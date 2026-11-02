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В Ленинском округе рассказали о строительстве детсада на 150 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Восточное Бутово» на территории Ленинского округа. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.



В настоящее время практически завершено возведение коробки здания: выполнены монолитные работы и кладка стен, установлены оконные блоки.

«Сейчас на объекте заканчивают монтаж инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, занимаются облицовкой фасада и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Детский сад трёхэтажный, его площадь составляет 4 100 квадратных метров. Там обустроят семь помещений для групп, а на территории учреждения — семь отдельных зон для прогулок.
Лев Каштанов

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