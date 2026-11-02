В Ленинском округе рассказали о строительстве детсада на 150 мест
Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Восточное Бутово» на территории Ленинского округа. О ходе работ рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
В настоящее время практически завершено возведение коробки здания: выполнены монолитные работы и кладка стен, установлены оконные блоки.
«Сейчас на объекте заканчивают монтаж инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, занимаются облицовкой фасада и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.Детский сад трёхэтажный, его площадь составляет 4 100 квадратных метров. Там обустроят семь помещений для групп, а на территории учреждения — семь отдельных зон для прогулок.