Дмитровские полицейские задержали жителя, растившего дома коноплю
Дмитровские полицейские задержали 43-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Он выращивал у себя дома коноплю, сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленник в трёх комнатах собственного дома оборудовал теплицы для конопли, установил там тепловые лампы, вентиляцию и систему полива. Во время осмотра жилища полицейские изъяли 46 кустов растений, похожих на коноплю, стеклянную банку с измельчённым растительным веществом, упаковку, весы и вакууматор. Как заключил эксперт, содержимое банки является наркотическим средством из конопли – марихуаной массой более 200 г», – уточнила Петрова.Как объяснил задержанный, он в течение года растил каннабис для личного употребления. Тем не менее, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Суд заключил фигуранта под стражу.
Как отметила Татьяна Петрова, в рамках предварительного расследования будут исследованы изъятые растения.