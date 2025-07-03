В Подмосковье молодая мать и няня прятали наркотики на детских площадках
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух женщин, приехавших из одной из среднеазиатских республик, задержали в Серпухове по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным полиции, одна их женщин получила через мессенджер предложение подработать распространением запрещённых веществ. Она согласилась и втянула в это няню своей годовалой дочери. Вдвоём женщины делали тайники-«закладки» с наркотиками во время прогулок с ребёнком — в том числе и на детских площадках», — говорится в сообщении.Когда полицейские задержали женщин, при них нашли три пакетика с порошком. Ещё два свёртка оперативники изъяли из тайника на Советской улице. А в квартире по месту проживания женщин обнаружилось ещё 106 пакетиков с таким же содержимым.
Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является наркотиком мефедроном.