В Подмосковье молодая мать и няня прятали наркотики на детских площадках

03 июля 2025, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух женщин, приехавших из одной из среднеазиатских республик, задержали в Серпухове по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.







«По данным полиции, одна их женщин получила через мессенджер предложение подработать распространением запрещённых веществ. Она согласилась и втянула в это няню своей годовалой дочери. Вдвоём женщины делали тайники-«закладки» с наркотиками во время прогулок с ребёнком — в том числе и на детских площадках», — говорится в сообщении.