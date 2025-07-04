Росгвардейцы задержали в Подмосковье торговца гашишем

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в посёлке Кратово Раменского муниципального округа сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



«Внимание автопатруля Росгвардии привлёк велосипедист, который, увидев служебную машину, резко свернул с дороги и попытался скрыться. Велосипедиста задержали и передали полиции», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался 28-летним жителем Жуковского. У него нашли три свёртка с наркотиком гашишем общей массой 2,69 грамма. Задержанный также признался, что ещё 50 таких свёртков он распространил через тайники-«закладки». По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
Лев Каштанов

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