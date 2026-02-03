Дмитровский преподаватель вышла в очный этап конкурса «Педагогический дебют»
Преподаватель Дмитровского техникума Кристина Степанова стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2026». Это позволило ей пройти в очный тур, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Этап будет включать новые испытания, мастер-классы, открытые уроки и встречи с сильнейшими участниками.
«Конкурс объединяет перспективных и увлечённых молодых педагогов со всей страны. Рады, что наша коллега успешно представила Дмитровский техникум на этом значимом уровне. Мы уверены в способностях, знаниях и творческом потенциале Кристины Игоревны», – сказали в администрации учебного заведения.Как напомнили в ведомстве, конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года. Его цель – выявить и поддержать талантливых молодых педагогов, повысить престиж профессии учителя, создать профессиональное сообщество молодых специалистов.