Дмитровский «Торнадо» впервые за четыре года стал призёром чемпионата России
Подмосковный клуб «Торнадо» завоевал серебряные медали чемпионата России по хоккею среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В четвёртом матче финальной серии команда из Дмитрова уступила уфимской «Агидели» со счётом 0:1.
«Матч прошёл в упорной и динамичной борьбе. Во всех трёх периодах команды создавали равное количество опасных моментов, но реализовать шансы не удалось. Вратари обоих клубов продемонстрировали надёжную игру, не раз выручая свои коллективы. Единственная шайба в игре была заброшена на пятой минуте встречи», – рассказали в министерстве.
По итогам финальной серии подмосковный клуб стал серебряным призёром Женской хоккейной лиги. Как отметили в пресс-службе, эта награда имеет особое значение – команда впервые за четыре года, с сезона 2021/2022 годов, вышла в финал и боролась за золото чемпионата.