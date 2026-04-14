Шесть клубов Подмосковья вступили в борьбу за Кубок Валерия Каменского по хоккею

В Воскресенске в 14-й раз стартовал Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского среди команд 2017 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В турнире участвуют шесть подмосковных клубов – «Химик» из Воскресенска, «Академия Атлант» из Мытищ, «Балашиха», «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска и «Академия Фетисова» из Домодедова. Матчи проводят в ледовом дворце спорта «Химик» и на ледовой арене им. Валерия Каменского.

«Впервые Кубок Валерия Каменского прошёл в 2012 году. Первыми победителями стали юные спортсмены воскресенского «Химика». Тренировал эту команду Борис Веригин, с которым Валерий Викторович играл за родной клуб в начале 80-х годов прошлого века», – напомнили в ведомстве.