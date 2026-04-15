Подмосковные сноубордисты завоевали три медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завевали представители Московской области на финальных этапах Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Награды подмосковные спортсмены получили в дисциплине «сноуборд-кросс».

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Арсений Томин. А Анастасия Привалова заняла второе место среди женщин», — говорится в сообщении.
Кроме того, Анастасия Привалова и Данила Баранов получили бронзовую медаль по итогам заездов смешанных групп.

Соревнования проходят в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Они начались 10 апреля и завершатся сегодня, 15 апреля.

Лев Каштанов

