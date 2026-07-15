Дмитровский завод расширил переработку текстильных отходов
Компания «Дмитровский завод РТИ» зарегистрировала ещё четыре раскройных ножа в реестре утилизаторов после успешной проверки регионального оператора и Росприроднадзора. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания занимается сбором и утилизацией автомобильных шин. Оборудование установлено на ленточных раскройных машинах.
Запуск нового оборудования позволяет расширить спектр работ по безопасной переработке отходов. Ветошь из переработанных текстильных отходов является вторичным сырьём, которое используют для очистки поверхностей и инструментов на производстве, удаления влаги и пыли, для полировки. Современные методы переработки дают текстилю вторую жизнь и помогают уменьшить объём отходов.
Ранее компания запустила новую производственную линию, которая позволяет перерабатывать шины диаметром до 4,5 метров. Помимо шин и покрышек, завод перерабатывает электронику, текстиль и обувь, выпускает плитку из резиновой крошки и другую продукцию из переработанных материалов.