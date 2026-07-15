Врачи Дубненской больницы провели выездной приём в селе Николо-Кропотки
День здоровья устроили для жителей села Николо-Кропотки Талдомского округа врачи Дубненской больницы в субботу, 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Приём проводился в двух мобильных комплексах и выездном Центре здоровья.
«Обследования прошли более 40 жителей. Большинство заболеваний, выявленных нашими специалистами, относилось к состоянию женского здоровья», — рассказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.Приём пациентов вели гинеколог, терапевт, врач УЗИ, онколог и уролог. Диагностика включала флюорографию, электрокардиограмму, проверку дыхания на смокилайзере, маммографию, а также ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез для женщин.