В подмосковном Мининвесте назвали три символа промышленности региона
Московская область тесно связана с космической отраслью, электроникой и фармацевтикой. Это формирует представление о главных символах промышленности региона, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она ответила на вопрос, что сделала бы, если бы ей предложили заполнить капсулу времени, положив туда три символизирующих промышленность Московской области предмета.
«Во-первых, я поместила бы туда макет космического корабля, пусть небольшой, символический. Московская область тесно связана с космической отраслью, у нас много предприятий, участвующих в разработке и производстве компонентов для ракетно-космической техники. Во-вторых, электронную плату или компонент микроэлектроники. В регионе активно развиваются высокотехнологичные производства. И в-третьих, фармацевтический продукт – например, упаковку витаминов или таблеток. Ведь Подмосковье – один из центров фармацевтической промышленности России», – пояснила Зиновьева в интервью «Российской газете».По её словам, эти три предмета дадут целостное представление о регионе: космос – символ амбиций и исследований, электроника – знак технологического развития, фармацевтика – пример заботы о человеке.
Кроме того, зампред отметила, что сейчас в Подмосковье активно развивается направление робототехники, и в обозримом будущем у региона может появиться ещё один промышленный символ – робот.