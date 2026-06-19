В подмосковном Мининвесте назвали три символа промышленности региона

19 июня 2026, 20:42

оригинал Е. Зиновьева (Фото: пресс-служба Мининвеста МО)

Московская область тесно связана с космической отраслью, электроникой и фармацевтикой. Это формирует представление о главных символах промышленности региона, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





Она ответила на вопрос, что сделала бы, если бы ей предложили заполнить капсулу времени, положив туда три символизирующих промышленность Московской области предмета.

«Во-первых, я поместила бы туда макет космического корабля, пусть небольшой, символический. Московская область тесно связана с космической отраслью, у нас много предприятий, участвующих в разработке и производстве компонентов для ракетно-космической техники. Во-вторых, электронную плату или компонент микроэлектроники. В регионе активно развиваются высокотехнологичные производства. И в-третьих, фармацевтический продукт – например, упаковку витаминов или таблеток. Ведь Подмосковье – один из центров фармацевтической промышленности России», – пояснила Зиновьева в интервью «Российской газете».