Дмитровский завод выпускает 18 млн единиц отделочных материалов в год

04 августа 2025, 19:09

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил ООО «Дёке экстружн». Ведущее предприятие региона производит фасадные панели, сайдинг, водосточные, кровельные и вентиляционные системы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Завод был создан в Дмитрове 20 лет назад и сегодня является одним из ключевых налогоплательщиков округа, занимая третье место по поступлениям НДФЛ в местный бюджет. Каждый год завод выпускает 10 млн кв. м сайдинга, 3 млн «квадратов» фасадных панелей и 5 млн погонных метров водосточных систем. На предприятии работают свыше 500 человек, а продукция пользуется спросом не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.



«Такие предприятия, как ваше, работающие стабильно, развивающиеся и выпускающие высококачественную продукцию, позволяют муниципалитету обеспечивать достойный уровень жизни. На это и направлены налоги, поступающие от предприятий в бюджет округа», – отметил Шувалов на встрече с руководством завода.