Дмитровский завод выпускает 18 млн единиц отделочных материалов в год
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил ООО «Дёке экстружн». Ведущее предприятие региона производит фасадные панели, сайдинг, водосточные, кровельные и вентиляционные системы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Завод был создан в Дмитрове 20 лет назад и сегодня является одним из ключевых налогоплательщиков округа, занимая третье место по поступлениям НДФЛ в местный бюджет. Каждый год завод выпускает 10 млн кв. м сайдинга, 3 млн «квадратов» фасадных панелей и 5 млн погонных метров водосточных систем. На предприятии работают свыше 500 человек, а продукция пользуется спросом не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане.
«Такие предприятия, как ваше, работающие стабильно, развивающиеся и выпускающие высококачественную продукцию, позволяют муниципалитету обеспечивать достойный уровень жизни. На это и направлены налоги, поступающие от предприятий в бюджет округа», – отметил Шувалов на встрече с руководством завода.
Гендиректор ООО «Дёке экстружн» Михаил Дядченко рассказал о перспективах развития производства, модернизации оборудования и запуске собственной линии красителей в течение двух лет. Предприятие активно расширяет ассортимент, увеличивает объёмы выпускаемой продукции и осваивает новые рынки сбыта. Сейчас в разработке – системы кровельной вентиляции для скатных крыш, новые линейки водосточных систем.
Шувалов познакомился с высокотехнологичным производством. В лаборатории испытаний лакокрасочных материалов лаборант показала, как продукцию тестируют на устойчивость к влаге, кислотам, спирту, перепадам температур и другим воздействиям.
В завершение визита Михаил Шувалов побеседовал с коллективом. В знак признательности за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие компании нескольким сотрудникам были вручены благодарственные письма.