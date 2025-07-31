Подмосковная компания разработала и выпустила современную полевую кухню

31 июля 2025, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба компании «МОБИТРАК»

Компания «МОБИТРАК», производящая фудтраки, спецприцепы и модульные объекты, разработала инновационную полевую кухню для нужд Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Современная полевая кухня заменит устаревшие аналоги, обеспечив военных удобным и высокопроизводительным оборудованием. Как напомнил основатель компании Рафаэль Хабиров, существующие полевые кухни не модернизировали со времён Великой Отечественной войны. «МОБИТРАК» решил создать современный вариант.



Полевая кухня представляет собой мобильный фудтрак. Это закрытое помещение с освещением, защитой от плохой погоды и системой хранения продуктов. Комбинированные печи работают как на дизельном топливе, так и на древесине. Кухня будет доступна в двух модификациях: для грузовиков высокой проходимости на рессорной подвеске и для пикапов.

«На предприятии уже работает производственная линия по выпуску мобильных кухонь. В проект вложено порядка 15 млн рублей, реализация заняла около года. После успешных испытаний первые образцы мобильной кухни отправлены в эксплуатацию. Начало массового выпуска продукции планируется по мере роста спроса», – рассказал Хабиров.