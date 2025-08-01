Фармкомпания из ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала новый препарат для лечения ожирения
Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», зарегистрировала новое лекарство для лечения ожирения. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новый медикамент «Инсудайв Слим» – это российский аналог препарата Wegovy, не имеющего регистрации в стране. Лекарство содержит повышенную концентрацию активного вещества семаглутид. Выпускать его будут на собственных производственных мощностях компании в ОЭЗ «Дубна».
«Мы непрерывно пополняем портфель препаратов для терапии в области пульмонологии, эндокринологии, онкологии, ревматологии, понимая их высокую социальную значимость. Новый препарат повысит доступ российских пациентов к современной терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, потребность в которой непрерывно растет», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Препарат предназначен для снижения и поддержания веса у взрослых от 18 лет в качестве дополнения к низкокалорийной диете и физической активности. Показания – ожирение или избыточная масса тела с сопутствующими заболеваниями, в числе которых – преддиабет, сахарный диабет второго типа, высокое артериальное давление, отклонение от нормального уровня липидов крови, синдром обструктивного апноэ во сне и сердечно-сосудистые заболевания.
В компании отметили, что «Инсудайв Слим» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что делает его доступным не только для самостоятельной покупки в аптеках, но и в рамках льготного обеспечения.