Фармкомпания из ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала новый препарат для лечения ожирения

01 августа 2025, 16:17

оригинал Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», зарегистрировала новое лекарство для лечения ожирения. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Новый медикамент «Инсудайв Слим» – это российский аналог препарата Wegovy, не имеющего регистрации в стране. Лекарство содержит повышенную концентрацию активного вещества семаглутид. Выпускать его будут на собственных производственных мощностях компании в ОЭЗ «Дубна».

«Мы непрерывно пополняем портфель препаратов для терапии в области пульмонологии, эндокринологии, онкологии, ревматологии, понимая их высокую социальную значимость. Новый препарат повысит доступ российских пациентов к современной терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, потребность в которой непрерывно растет», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.