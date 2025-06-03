Дмитровское производство кормов для питомцев увеличит производительность
Производитель кормов для домашних животных «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» из Дмитровского городского округа прошёл диагностику производственного процесса по федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Диагностику пилотного потока успешно завершили сотрудники Регионального центра компетенций Московской области и специалисты предприятия. Детальный анализ технологических процессов выявил проблемные места и ограничивающие факторы.
«По результатам диагностики разработаны меры по улучшению ключевых показателей. Это снижение длительности цикла изготовления сухих кормов AlphaPet более чем на 13%, сокращение запасов сырья на 13% и увеличение производительности сотрудников на 12%», – рассказали в ведомстве.Следующий этап предусматривает внедрение принципов бережливого производства. Проект рассчитан на полгода. Сотрудники РЦК обучат персонал эффективным методам оптимизации производственной деятельности. Проект «производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, можно подать заявку на ИТ-платформе.