В ОЭЗ «Дубна» запустили производство импортозамещающих лодочных моторов
В Подмосковье начала работу площадка по производству лодочных моторов. Новый цех запустил резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» – научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Инвестор получил разрешение на ввод в эксплуатацию производственного участка площадью свыше 1,3 тыс. кв. м. «Запуск нового цеха стал для компании первым этапом строительства производственного комплекса общей площадью 4 тыс. кв. м. Всего предполагается строительство трёх очередей. Суммарный объём инвестиций в проект составит 360 млн рублей. В ближайшее время для жителей Подмосковья будет создано 45 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На территории ОЭЗ «Дубна» компания будет выпускать подвесные лодочные моторы мощностью 80-150 л. с. Производить их будут полностью из отечественных комплектующих по всем требованиям ГОСТа. Продукция предназначена для прогулочных, спортивных и рыбацких моторных лодок и катеров.
«С 1990-х годов в России полностью прекратился выпуск подвесных лодочных моторов, и для российских производителей эта ниша была абсолютно свободна. Мы решили создать предприятие, которое производило бы лодочные моторы исключительно на отечественной компонентой базе – от сырья до силовых агрегатов», – рассказал гендиректор НПП «ПАТРИОТ» Антон Москвитин.Он назвал главным преимуществом моторов своего предприятия перед импортными аналогами возможность обслуживать и ремонтировать их в любой точке России.