Дмитровскому округу передали три школьных автобуса

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Три автобуса для подвоза в школы детей, проживающих в отдалённых населённых пунктах, передали в собственность Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Муниципалитета получил Gazelle Next на 22 места и два ПАЗа на 31 место. На этих автобусах планируется возить детей, обучающихся в Орудьевской средней общеобразовательной школе, Деденёвской средней общеобразовательной школе им. Н.К. Крупской и в Синьковской средней общеобразовательной школе №2», — говорится в сообщении.В частности, к школе в селе Орудьево на новом автобусе будут возить 19 учеников из населённых пунктов Непейно, Княжево и Жуковка, в Деденёвскую школу — 30 ребят из деревни Целеево и ЖК «Пятиречье», а в Синьковскую школу на автобусе будут доезжать 32 ученика, проживающих в населённых пунктах Арбузово, Поповское и Нестерово.
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