Ферме в Воскресенске передали 5 га земли под ульи и травы-медоносы

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Участок областной земли площадью пять гектаров в селе Виноградово городского округа Воскресенск представили в аренду фермерскому хозяйству, специализирующемуся на пчеловодстве и обработке мёда, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Фермерское хозяйство существует больше года, им руководит многодетная мать Юлия Оськина. В работах участвует вся семья. Уже в этом году на новом участке земли Юлия планирует установить дополнительно около десяти ульев, а в дальнейшем — посадить там растения-медоносы и разбить фруктовый сад.
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«Планов, конечно, много. В настоящий момент изучаем окружающие нас поля на наличие медоносов. Займёмся рекультивацией, приведем землю в состояние, пригодное для использования, а потом планируем посадить лаванду, лук анзур и плодовые деревья», — сказала Юлия Оськина.Читайте также:
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Лев Каштанов