Земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели более 40 тыс. участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Свыше 40 тысяч участков осмотрели земельные инспекторы Московской области за первый квартал текущего года, нарушения были выявлены почти на 15 тысячах участков, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«За период с января по март осмотрено 40 тысяч земельных участков. Признаки нарушений выявлены на 14,7 тыс. из них. В число наиболее частых типов нарушения земельного законодательства вошло неиспользование земельных участков в целях, установленных видом разрешенного использования, а также самовольное занятие земель», — сказал глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.Больше всего земельных участков было обследовано в округе Клин — 5 тысяч, в Ступине — 3,1 тыс., в Солнечногорске — 2,5 тыс., Раменском округе — 2,3 тыс. и в Дмитровском округе, где проверили 2,2 тыс. земельных участков.
Всего до конца 2025 года в Московской области инспекторы проверят 280 тысяч участков.
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Лев Каштанов