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Земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели более 40 тыс. участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Свыше 40 тысяч участков осмотрели земельные инспекторы Московской области за первый квартал текущего года, нарушения были выявлены почти на 15 тысячах участков, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«За период с января по март осмотрено 40 тысяч земельных участков. Признаки нарушений выявлены на 14,7 тыс. из них. В число наиболее частых типов нарушения земельного законодательства вошло неиспользование земельных участков в целях, установленных видом разрешенного использования, а также самовольное занятие земель», — сказал глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.
Больше всего земельных участков было обследовано в округе Клин — 5 тысяч, в Ступине — 3,1 тыс., в Солнечногорске — 2,5 тыс., Раменском округе — 2,3 тыс. и в Дмитровском округе, где проверили 2,2 тыс. земельных участков.

Всего до конца 2025 года в Московской области инспекторы проверят 280 тысяч участков.

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Жители Московской области теперь могут заказать через интернет ещё две справки
16 апреля 2025, 14:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье расширили перечень справок, доступных к скачиванию через интернет. Теперь жители могут заказать справку в бассейн и справку о вызове скорой помощи, рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Справка о вызове скорой формируется в зависимости от запроса пациента. Она может понадобиться, например, для подтверждения факта обращения за медицинской помощью, при оформлении страховки и других случаев. Такой формат удобен тем, что не требует очного посещения поликлиники», – пояснил Забелин.
Как напомнили в пресс-службе Минздрава региона, до сих пор для заказа через интернет жителям Московской области было доступно 11 видов электронных документов. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Скачать их можно сразу после заказа. Для получения остальных электронных документов обязателен профилактический медосмотр, пройденный в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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В Подмосковье в этом году отремонтируют более 1,5 тыс. дорог
16 апреля 2025, 14:22

Фото: istockphoto.com/Andrey Grigoriev

Свыше полутора тысяч дорог отремонтируют в Московской области в 2025 году, ремонтный сезон стартовал в понедельник, 14 апреля. Об этом доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
«С понедельника с учётом наступления благоприятных температур мы приступили к ремонту дорог. В этом году у нас запланировано отремонтировать 1502 дороги общей протяжённостью 1526 километров. Все контракты на работы уже заключены как по муниципальной, так и по региональной дорожной сети», — сказал Марат Сибатулин.
Он также сообщил, что весенняя уборка дорог Московской области завершена на 82%. Центральные дороги региона должны быть приведены в порядок до конца апреля, а уборку всей дорожной сети планируется завершить к 15 мая.

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#подмосковье
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Подмосковный психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку справиться со стрессом
16 апреля 2025, 13:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В НИКИ детства родителям дали советы, как помочь ребёнку преодолеть стресс. Существует два вида стресса: положительный, который не наносит вреда организму и именуется эустрессом, и отрицательный – дистресс, вызванный негативным воздействием.
«Эустресс – полезный стресс, который активизирует физические и мыслительные ресурсы, помогает справляться с трудностями. А вот длительное пребывание в состоянии дистресса может привести к истощению сил, нанести вред физическому и психологическому здоровью. У ребёнка дистресс могут вызвать чрезмерные физические нагрузки и эмоциональные переживания – смена школы, переезд, отношения в семье и многие другое», – пояснил психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Понять, есть ли у ребёнка дистресс, можно, сравнив его настроение, уровень активности и открытости сейчас и, например, неделю назад. Если ребёнок стал меньше делиться переживаниями и ведёт себя замкнуто, это может сигнализировать о переходе его тела и психики в режим экономии энергии.
«Предложите ребёнку свою помощь, но не настаивайте: «Я вижу, что что-то происходит, и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь?» Так он поймёт, что его проблемы важны для вас. Если ребёнок поделился своими сложностями, обсудите план их устранения. Если же он молчит или вы не можете решить проблему, просто будьте рядом», – посоветовал Лыков.
В стрессе человек часто зацикливается на негативе. Можно помочь ребёнку сменить акцент с плохого на хорошее.
«Хвалите его за успехи, выражайте одобрение и, конечно, любите своих детей. Не забывайте, что самая сильная защита от стресса – искренняя и безусловная любовь», – отметил специалист.
Он также рекомендовал не отказываться от помощи психологов в сложных ситуациях.

Как напомнили в Минздраве Подмосковья, 16 апреля отмечается День осведомлённости о стрессе.

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Портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили более 250 тыс. раз
16 апреля 2025, 13:38

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

За два года работы портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили 253 тыс. раз. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сервис позволяет женщинам узнать о роддомах и перинатальных центрах Московской области, оставить отзыв о них. Будущие мамы могут найти на портале информацию о подарочном наборе для новорождённых, получить онлайн-консультацию врача, записаться на приём и прочитать полезные советы по беременности», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, на портале собрана вся необходимая информация от планирования беременности до родов. Посетить портал можно по ссылке.


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Подмосковные юниоры завоевали семь медалей всероссийского турнира по боксу
16 апреля 2025, 13:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали выиграли Джахпар Газимагомедов из Подольска, выступающий в весовой категории 92 килограмма, и Александр Цхай из Наро-Фоминска в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряные медали сборной Подмосковья принесли представитель Наро-Фоминска Камалитдин Абдуллаев в весовой категории 86 кг, Григорий Григорян из Химок в весовой категории 71 кг и Роман Поляков из Чехова, выступающий в весовой категории 57 кг.

А на третью ступень пьедестала почёта поднялись боксёр из Мытищ Назар Хазов в весовой категории 67 кг и Михаил Крюк из Балашихи в весовой категории 80 кг.

Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 23 российских регионов.

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