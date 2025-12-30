В январе в Подмосковье проведут 150 ярмарок
150 ярмарок с товарами из разных регионов России проведут на территории Московской области в январе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На ярмарках можно будет купить различные фермерские продукты: молочные и мясные, мёд, кондитерские изделия. Кроме того, посетители смогут приобрести ремесленные изделия.
«В первой декаде января в регионе продолжат работу новогодние ярмарки. Например, на Центральной улице в Лотошине ярмарка ждёт гостей с 1 по 3 число, а на площади Революции в Звенигороде ярмарка закроется только в воскресенье, 4 января», — говорится в сообщении.Затем в разных городах развернутся рождественские ярмарки, а во второй половине месяца — крещенские.
Адреса и режим работы всех подмосковных ярмарок разместили на портале «МОй АПК».