Годовой объём инвестиций в АПК Подмосковья составил более 26 млрд рублей

30 декабря 2025, 10:59

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 26 миллиардов рублей вложили инвесторы в проекты в сфере агропромышленного комплекса в Московской области в уходящем году, в отрасли появилось более двух тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Общее число реализованных инвестпроектов превысило 30.





«В Подмосковье в этом году реализовали 31 инвестиционный проект в АПК. Это и модернизация предприятий, и запуск новых производств, и ввод в эксплуатацию объектов хранения и переработки», — рассказал глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.