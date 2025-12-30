Годовой объём инвестиций в АПК Подмосковья составил более 26 млрд рублей
Свыше 26 миллиардов рублей вложили инвесторы в проекты в сфере агропромышленного комплекса в Московской области в уходящем году, в отрасли появилось более двух тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Общее число реализованных инвестпроектов превысило 30.
«В Подмосковье в этом году реализовали 31 инвестиционный проект в АПК. Это и модернизация предприятий, и запуск новых производств, и ввод в эксплуатацию объектов хранения и переработки», — рассказал глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.В число самых масштабных проектов вошёл производственный комплекс по переработке картофеля компании «Русскарт», запущенный в Дмитровском округе. В него инвестировали 13 миллиардов рублей. Кроме того, в Сергиевом Посаде компания «Серволюкс Посад» открыла производство по глубокой переработке мяса птицы, в которое инвестировала 2,9 млрд рублей. А в Мытищах ввели в эксплуатацию колбасный завод фермерского хозяйства «Еремино поле» — там инвестиции составили полмиллиарда рублей.