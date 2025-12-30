Более 118 000 специалистов обеспечивают продовольственную безопасность Подмосковья

30 декабря 2025, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области более 118 000 специалистов трудятся в агропроме и сельском хозяйстве, обеспечивая стабильную работу пищевых и сельхозпредприятий. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Из них более 84 000 работают в производстве продуктов питания, свыше 25 000 — в сельском хозяйстве и более 8 000 — в производстве напитков. Еще почти 1 300 специалистов представляют Госветслужбу Подмосковья, проверяют качество продукции, заботятся о здоровье животных и следят за эпизоотическим благополучием региона.



Вклад в продовольственную безопасность вносят и фермерские хозяйства. В Подмосковье работают более 800 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются молочным и мясным животноводством, растениеводством и другими направлениями. Около 300 объектов развивают агротуризм — здесь проводят экскурсии, мастер-классы и организуют досуг для посетителей.



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Минсельхоз Московской области обращает особое внимание на формирование кадрового состава.



«В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» мы открыли 6 агротехнологических классов. Более 100 учеников углубленно изучают естественно-научные дисциплины, агротехнологии и другие профильные предметы. Это поможет сформировать будущий кадровый резерв региона», — рассказали в ведомстве.