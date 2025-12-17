До 10 000 тонн соусов в месяц будут выпускать на заводе в подмосковном Михнево
В поселке Михнево Ступинского городского округа завершают строительство крупного завода по производству майонезов и соусов. Готовность объекта достигла 86%. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Инвесторы вложили в проект 1,5 млрд рублей. Строительство планируют завершить в первом квартале 2026 года. После запуска предприятие сможет выпускать до 10 000 тонн продукции в месяц.
Завод площадью более 15 000 м² станет частью программы импортозамещения. Продукцию будут поставлять в крупные торговые сети, кафе, рестораны и отели по всей стране.
На первом этапе предприятие создаст более 55 рабочих мест для жителей Ступинского округа. В дальнейшем штат планируют увеличить до 200 сотрудников.
Проект реализует компания «ПК ПЕЧАГИН», которая выпускает более 90 видов майонеза разной жирности. А еще на новом заводе начнут производить кетчупы и другие соусы. Для выпуска продукции используют только натуральное российское сырьё.
За ходом работ следит Главгосстройнадзор Подмосковья. Специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области помогают застройщику получать необходимые согласования и сопровождать проект на всех этапах.
