До 10 000 тонн соусов в месяц будут выпускать на заводе в подмосковном Михнево

17 декабря 2025, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В поселке Михнево Ступинского городского округа завершают строительство крупного завода по производству майонезов и соусов. Готовность объекта достигла 86%. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.