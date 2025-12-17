Коломенский цементный завод модернизировал цех и стал экологичнее

17 декабря 2025, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Коломенский цементный завод «ХОЛСИМ (РУС) СМ» завершил масштабную реконструкцию цеха помола. После проверки Главгосстройнадзора Московской области объект подтвердил соответствие проекту и скоро начнет работу в обновлённом виде. Об этом сообщили в пресс-службе управления.





Модернизация позволит вдвое сократить выбросы вредных веществ, улучшить качество цементных растворов и создать комфортные условия для работников. Общая площадь цеха – почти 6 000 м². Здесь обновили помольные агрегаты, установили современные редукторы шаровых мельниц и заменили изношенные механизмы. А еще завод обновил инфраструктуру. Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Отремонтировали мастерскую площадью 1 500 м²: