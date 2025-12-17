В детсаду при гимназии им. Ушинского в Клину завершили демонтаж
Здание дошкольного отделения гимназии имени Константина Ушинского в Клину капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в Минстройкомплекса Московской области.
Постройку обновляют в рамках реализации госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«Сейчас в здании завершили демонтажные работы и в ближайшее время приступят к отделочным. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.В детском саду отремонтируют фасад, кровлю и водосточную систему, заменят инженерные сети, установят новые системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также оборудование и мебель. На прилегающей территории проведут благоустройство.