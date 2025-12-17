Жители Подмосковья с начала года подали более 9000 уведомлений о сносе зданий
На портал госуслуг Подмосковья с начала 2025 года подано свыше 9000 уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля» – «Строительство». Получить её может застройщик или технический заказчик, который планирует снести объект капитального строительства.
Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно.
При этом в ведомстве напомнили, что уведомление нужно направлять не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ. Оповестить о завершении сноса следует в течение семи рабочих дней после его окончания.
