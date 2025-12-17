Жители Подмосковья с начала года подали более 9000 уведомлений о сносе зданий

17 декабря 2025, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

На портал госуслуг Подмосковья с начала 2025 года подано свыше 9000 уведомлений о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.