До 600 единиц техники ежедневно убирают снег на дорогах Подмосковья
На региональных дорогах Московской области продолжают уборку снега и обработку покрытия против гололёда. Работы идут для обеспечения безопасного проезда, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Дорожники следят за состоянием обочин, остановок, съездов и других элементов инфраструктуры, чтобы они оставались безопасными для водителей и пешеходов.
«В зависимости от погодных условий и времени суток на линию выходят от 200 до 600 единиц спецтехники — специалисты Мосавтодора проводят уборку снега и противогололёдную обработку региональной сети. Мы продолжаем ликвидацию последствий сильного снегопада в Подмосковье, особое внимание уделяя горячим точкам — обеспечиваем проезд автобусов на территории жилых комплексов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По прогнозам, к концу недели температура в Московском регионе опустится ниже −20 градусов. Специалисты продолжат круглосуточно отслеживать погодные условия и оперативно выходить на уборку.
В Минтрансе напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а еще — правила парковки. Автомобили не стоит оставлять на остановках и в местах, где они мешают проезду спецтехники и экстренных служб. В случае ДТП или чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 112.