До 600 единиц техники ежедневно убирают снег на дорогах Подмосковья

20 января 2026, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На региональных дорогах Московской области продолжают уборку снега и обработку покрытия против гололёда. Работы идут для обеспечения безопасного проезда, сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Дорожники следят за состоянием обочин, остановок, съездов и других элементов инфраструктуры, чтобы они оставались безопасными для водителей и пешеходов.



«В зависимости от погодных условий и времени суток на линию выходят от 200 до 600 единиц спецтехники — специалисты Мосавтодора проводят уборку снега и противогололёдную обработку региональной сети. Мы продолжаем ликвидацию последствий сильного снегопада в Подмосковье, особое внимание уделяя горячим точкам — обеспечиваем проезд автобусов на территории жилых комплексов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.