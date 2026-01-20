В десяти округах Московской области починили дорожные ограждения
Перильные, тросовые и барьерные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте ограждения починили на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка, на улице Симферопольская в Подольске, на улице Карла Маркса в Раменском, на улице Гагарина в Жуковском и на улице Волковская в Люберцах», — говорится в сообщении.А в малых населённых пунктах ограждения починили на дороге в деревне Афанасово под Мытищами, на 59-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Первомайская а посёлке Мисайлово Ленинского округа, на Старом Симферопольском шоссе в чеховском посёлке Столбовая и на улице Дорожная в деревне Холмец округа Шаховская.