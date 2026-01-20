Расписание на Ленинградском направлении изменится с 30 января по 15 февраля

20 января 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится с 30 января по 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





Изменения связаны со строительными работами, которые будут проходить на станции Зеленоград-Крюково.





«В указанный период часть поездов на участке между Москвой и Тверью отменят, у ряда электричек укоротят маршрут и изменят время отправления и прибытия. Изменения коснуться также движения на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино», — говорится в сообщении.