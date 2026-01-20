На путепроводе у ж/д станции Чёрное начали бетонировать стойки опор

20 января 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Армирование и бетонирование стоек опор началось на строительстве путепровода над железной дорогой Горьковского направления у станции Чёрное в округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Строительство должны завершить в третьем квартале 2028 года.





«Сейчас на путепроводе ведутся армируют и бетонируют стойки опор, а также бетонируют ростверк. Параллельно строители следят за набором прочности бетона и обеспечивают необходимые условия — температурный режим и уровень влажности поверхности. Это поможет избежать появления усадочных трещин», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.