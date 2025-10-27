До конца 2025 года в подмосковной Верее построят новую станцию водоочистки
До конца 2025 года в городе Верея Наро-Фоминского округа построят современную станцию водоочистки. Проект обеспечит чистой водой почти 5 000 жителей, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Сейчас жители получают воду из трёх артезианских скважин, но проведенные анализы показали превышение норм по железу, мутности и цветности. Чтобы улучшить качество питьевой воды, приняли решение построить новую блочно-модульную станцию.
Производительность будущего комплекса составит 2 300 кубометров в сутки. На станции установят оборудование для грубой очистки, аэрации, обезжелезивания, фильтрации и умягчения воды. Все процессы будут полностью автоматизированы.
Строительство планируют завершить к концу 2025 года.
