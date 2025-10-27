В подмосковном Солнечногорске открыли реконструированный стадион «Авангард»
В Солнечногорске завершили реконструкцию стадиона «Авангард» на базе Спортивной школы №1. Модернизацию провели, исходя из наказов избирателей, по Народной программе «Единой России», отметили в пресс-службе партии.
Председатель местного Совета депутатов, член «Единой России» Марина Веремеенко рассказала, что стадион после реконструкции стал многофункциональным комплексом площадью около 14 000 м². Здесь жители смогут тренироваться на современном футбольном поле, играть в мини-футбол и заниматься на площадках для воркаута, а еще сдавать нормы ГТО.
На футбольном поле установили специальное покрытие, обновили беговые дорожки, установили новое освещение и систему видеонаблюдения. Трибуны увеличили до 830 мест. На реконструкцию из регионального и муниципального бюджетов выделили более 125 миллионов рублей.
В округе продолжают модернизировать спортивную инфраструктуру. По Народной программе «Единой России» в 2023 году полностью реконструировали стадион в микрорайоне Тимоново, а в 2024 году открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в Миронцево.
