В подмосковном Солнечногорске открыли реконструированный стадион «Авангард»

27 октября 2025, 14:37

оригинал Фото: Администрация городского округа Солнечногорск

В Солнечногорске завершили реконструкцию стадиона «Авангард» на базе Спортивной школы №1. Модернизацию провели, исходя из наказов избирателей, по Народной программе «Единой России», отметили в пресс-службе партии.