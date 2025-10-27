В Химках построят новую школу с IT-зоной для 975 учеников
В деревне Брёхово городского округа Химки построят новую современную школу. Подрядчиком стал АО «МСУ-1», которое займётся проектированием и строительством будущего объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, строительство школы проведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках программы обновления образовательной инфраструктуры.
В здании оборудуют учебные классы, мастерские, актовый и спортивный залы, просторную столовую и медицинские кабинеты. А еще тут построят читальный зал с IT-зоной и помещения для административного персонала.
Проект реализуют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
Завершить строительство и открыть школу планируют в 2028 году.
