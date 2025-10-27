Достижения.рф

В Химках построят новую школу с IT-зоной для 975 учеников

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Брёхово городского округа Химки построят новую современную школу. Подрядчиком стал АО «МСУ-1», которое займётся проектированием и строительством будущего объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.



По словам министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского, строительство школы проведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках программы обновления образовательной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В здании оборудуют учебные классы, мастерские, актовый и спортивный залы, просторную столовую и медицинские кабинеты. А еще тут построят читальный зал с IT-зоной и помещения для административного персонала.

Проект реализуют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Завершить строительство и открыть школу планируют в 2028 году.


Ирина Паршина

