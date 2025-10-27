В Химках построят новую школу с IT-зоной для 975 учеников

27 октября 2025, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Брёхово городского округа Химки построят новую современную школу. Подрядчиком стал АО «МСУ-1», которое займётся проектированием и строительством будущего объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.