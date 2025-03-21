Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ До конца года в ЦППК поступит более 30 поездов «Иволга 4.0»

До конца года в ЦППК поступит более 30 поездов «Иволга 4.0»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Оригинал
ЦППК совместно с Дептрансом Москвы продолжает обновлять подвижной состав. До конца года планируется поступление более 30 новых поездов «Иволга 4.0», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Появление поездов четвертого поколения позволит полностью заменить составы на маршрутах МЦД-4.

Кроме того, в этом году начнётся обновление парка на Ярославском направлении. В рамках подготовки там уже проходят тестовые поездки, во время которых проверяется готовность инфраструктуры к приему новых поездов.

Читайте также:

ЦППК впервые запустила стажировку для преподавателей

ЦППК начал капремонт платформы на подмосковной станции Гжель

На 40 ж/д станциях Московской области состоялась акция «Сохрани себе жизнь»
#цппк
#поездки
#станции
#подмосковье
Подмосковных жителей предупредили о раннем пробуждении клещей
21 марта 2025, 10:22

Фото: istockphoto / Nataba

Министерство экологии Московской области напоминает жителям региона о начале сезона клещевой активности и настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. Из-за аномально тёплой погоды в Подмосковье клещи проснулись раньше обычного — первые случаи их активности зафиксированы уже в январе.
С приходом весны и таянием снега их число увеличивается, что повышает риск заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими опасными инфекциями.

Наибольшая концентрация клещей наблюдается в лесах, особенно в местах обитания диких животных. Они предпочитают тенистые и влажные зоны: лесные массивы, парки, поля и сады. Сам по себе укус клеща не опасен, но эти маленькие паукообразные могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний.

Минэкологии Подмосковья призывает жителей Московской области быть внимательными. После прогулок на природе необходимо тщательно осматривать тело, особенно участки подмышек, паха и волосистой части головы. Для защиты при походе в лес рекомендуется носить закрытую одежду, заправлять брюки в носки, а рубашку — в брюки, использовать головной убор. Эффективным средством профилактики являются репелленты, которые следует наносить на кожу и одежду, строго следуя инструкции.

Особую осторожность нужно проявлять в отношении детей и домашних животных, так как они более подвержены укусам.

Если клещ всё же укусил, необходимо:

  • аккуратно удалить его пинцетом, стараясь не повредить тело членистоногого и не допустить попадания его содержимого в кровь;
  • поместить клеща в чистую ёмкость с влажной ватой или тканью;
  • обратиться в медицинское учреждение для анализа клеща на наличие инфекций.
Ранняя активность клещей — это напоминание о том, что нужно быть внимательными к себе и своим близким и заранее знать, как действовать в случае укуса.

Читайте также:

Подмосковным жителям рассказали о новой схеме мошенников

Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы

В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
#лес
#парки
#минэкологии мо
#клещи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность подмосковных дорог утром 21 марта составила четыре балла
21 марта 2025, 10:08

Фото: istockphoto / Nataba

Утром 21 марта загруженность дорог Подмосковья составила 4 балла. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на трассах региона зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Наибольшие затруднения наблюдаются на трассе М-4 «Дон», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и быть предельно внимательными на дороге.

Читайте также:

В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди

В Московской области в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. дорог

В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
#шоссе
#скоростной режим
#дороги
#транспорт
#автомобили
#пробки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным жителям рассказали о новой схеме мошенников
21 марта 2025, 10:03

Фото: istockphoto / JuYochi

Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. На этот раз они представляются сотрудниками Управляющей компании, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Злоумышленники звонят жильцам и сообщают о предстоящей замене входной двери в подъезде. Они предлагают бесплатно заказать ключи, тем самым в доверие, а затем заявляют, что каждому жителю будет предоставлен индивидуальный код для домофона. Для его «активации» они просят сообщить код из СМС. Получив его, мошенники получают доступ к учетной записи на «Госуслугах» и крадут личные данные.

Чтобы защититься от подобных угроз и повысить уровень цифровой грамотности, можно воспользоваться разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он размещен на главной странице в разделе «Сервисы» и доступен бесплатно без необходимости авторизации.

Читайте также:

Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян

Киберэскперт раскрыл опасность сдачи аккаунта в аренду
#мошенники
#безопасность
#подмосковье
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава муниципального округа Шатура оценил состояние детского сада №30
21 марта 2025, 09:31

Фото: istockphoto / JuYochi

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий проверил состояние территории и здания детского сада №30, который является дошкольным отделением шатурской школы №1, сообщает пресс-служба администрации округа.
Ранее родители воспитанников обратились к нему на личном приеме с просьбой о ремонте дорожного покрытия: после дождя у главного входа в детский сад образуется большая лужа, а изношенный асфальт с каменистой поверхностью затрудняет передвижение.

«В этом году отремонтируем асфальт. Также на территории необходимо опилить сухие деревья, отремонтировать веранды, а неиспользуемые – оградить. У ворот надо уложить искусственную неровность, а на калитку установить домофон», — сообщил Прилуцкий.

Здание было построено более 30 лет назад, поэтому со временем износилось. Были выявлены проблемы с кровлей — на потолке были обнаружены следы протечек. Вопрос ее ремонта взят в работу и будет проработан в ближайшее время.

Читайте также:

Шатуряне задали вопросы специалистам МосОблЕИРЦ на Дне открытых дверей

Ученикам дошкольного отделения лицея в Шатуре напомнили о правилах дорожного движения

Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором
#детский сад
#родители
#асфальт
#здание
#шатура
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье нарушители заплатят 700 тыс. рублей за незаконный вывоз стройотходов
21 марта 2025, 09:30

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области уже несколько лет действует система видеонаблюдения, фиксирующая перевозку строительных отходов, сноса и грунтов без необходимых разрешений. Камеры на автомагистралях работают круглосуточно, что позволяет оперативно выявлять нарушения и назначать штрафы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
За неделю зафиксировано 30 случаев незаконной транспортировки таких отходов, а общая сумма штрафов для нарушителей превысила 700 тысяч рублей.

Чаще всего нарушения происходили в следующих округах:

  • Электросталь;
  • Богородский;
  • Лыткарино.
При этом по сравнению с предыдущей неделей количество случаев сократилось на 16%.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что отходы строительства, сноса и грунта (ОССиГ) подлежат переработке и должны перевозиться только при наличии специального талона. Такой документ предотвращает незаконный сброс отходов и подтверждает наличие договора с отходополучателем. Оформить его можно через региональный портал государственных услуг.

Читайте также:

На железнодорожных путях Подмосковья с начала года выявили около 900 нарушителей

Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза

С подмосковных улиц за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин
#подмосковье
#отходы
#нарушения
#штраф
#видеонаблюдение
#камеры
#мусор
#строительный мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате