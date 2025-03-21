До конца года в ЦППК поступит более 30 поездов «Иволга 4.0»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
ЦППК совместно с Дептрансом Москвы продолжает обновлять подвижной состав. До конца года планируется поступление более 30 новых поездов «Иволга 4.0», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
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