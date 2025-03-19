ЦППК начал капремонт платформы на подмосковной станции Гжель

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Раменском районе Московской области проводится масштабная реконструкция островной платформы станции Гжель. Это ключевое транспортное сооружение, обслуживающее около 500 тысяч пассажиров ежегодно, которые следуют в Москву и обратно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
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