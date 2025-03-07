На 40 ж/д станциях Московской области состоялась акция «Сохрани себе жизнь»

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
6 марта на нескольких станциях в сорока округах Московской области прошла акция «Сохрани себе жизнь», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С начала этого года на ж/д погибло 38 человек — большинство случаев произошли из-за несоблюдения жителями правил безопасности. В связи с увеличением числа смертельных случаев специалисты стали чаще проводить подобные акции на станциях Подмосковья. В этом году акция "Сохрани себе жизнь" проходит уже в третий раз», — сообщили в ведомстве.
В Подмосковье продолжают бороться со смертностью на железной дороге: строят и обновляют пешеходные переходы, закрывают несанкционированные проходы и устанавливают камеры для фиксации нарушений.
Минтранс региона напоминает жителям и гостям: переходите пути только в разрешённых местах, не отвлекайтесь на телефон и не прыгайте с платформ.
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Дайана Хусинова