До конца приёма заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» осталось 1,5 месяца

15 августа 2025, 22:51

Фото: Istock / Ngampol Thongsai

Школьников и студентов приглашают принять участие в Международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили его организаторы.





Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас на конкурс принято уже 4 343 работ.

«Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции. Это также поддержка творческих инициатив детей и молодёжи, укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией», – пояснили организаторы