До конца приёма заявок на конкурс «Вместе против коррупции!» осталось 1,5 месяца
Школьников и студентов приглашают принять участие в Международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили его организаторы.
Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас на конкурс принято уже 4 343 работ.
«Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции. Это также поддержка творческих инициатив детей и молодёжи, укрепление практики взаимодействия общества с органами власти в борьбе с коррупцией», – пояснили организаторыВ качестве конкурсных работ принимаются антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках.
Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года, до 18:00 по московскому времени. Подать заявку можно на сайте конкурса. Там же можно найти правила его проведения.
Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях – от 10 до 15, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет. Полуфинал конкурса пройдёт до 25 октября; финал – с 25 октября по 25 ноября.
Подведение итогов творческого состязания приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечают 9 декабря.