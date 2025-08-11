Сотрудника челябинской таможни обвиняют в коррупции

11 августа 2025, 12:46

Фото: iStock/BrianAJackson

Старший инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров региональной таможни Челябинской области стал фигурантом уголовного дела. Следственное управление СКР по региону обвиняет его в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.