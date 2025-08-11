Сотрудника челябинской таможни обвиняют в коррупции
Старший инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров региональной таможни Челябинской области стал фигурантом уголовного дела. Следственное управление СКР по региону обвиняет его в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 7 августа 2025 года сотрудник таможни за денежное вознаграждение разрешил ввоз на территорию России подкарантинного товара с высоким фитосанитарным риском через пункт пропуска «Бугристое–Автодорожное» в Троицке. Инспектор преднамеренно не проверил необходимые товаросопроводительные документы.
Факт правонарушения был выявлен сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Троицкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Расследование продолжается.
