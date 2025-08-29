До конца приёма заявок на конкурс «Вместе против коррупции» осталось около месяца

29 августа 2025, 22:41

Фото: Istock / Artsanova

Школьники и студенты приглашаются принять участие в Международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили его организаторы. Конкурс проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас на конкурс принято уже 4 844 работ.







«Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поддержать творческие инициативы детей и молодёжи, укрепить практики взаимодействие общества с властью в борьбе с коррупцией», – пояснили организаторы.