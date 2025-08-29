До конца приёма заявок на конкурс «Вместе против коррупции» осталось около месяца
Школьники и студенты приглашаются принять участие в Международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщили его организаторы. Конкурс проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России. Сейчас на конкурс принято уже 4 844 работ.
«Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поддержать творческие инициативы детей и молодёжи, укрепить практики взаимодействие общества с властью в борьбе с коррупцией», – пояснили организаторы.В качестве конкурсных работ принимаются антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Они должны содержать авторское название, пояснительный текст или смонтированные субтитры на русском и по возможности – на английском языках.
Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года, до 18:00 по московскому времени. Подать заявку можно на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения. Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях – от 10 до 15, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет. Полуфинал конкурса будет проходить до 25 октября; финал – с 25 октября по 25 ноября.
Подведение итогов творческого состязания приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечают 9 декабря.