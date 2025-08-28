Молодёжь Подмосковья приглашают на Форум исторического наследия

28 августа 2025, 12:15

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Форум исторического наследия, посвящённый сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, будет проходить в Краснодаре с 23 по 26 октября. К участию приглашаются студенты, учёные, педагоги и люди, занятые в реализации проектов в сфере молодёжной политики, в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.





Участниками форума могут стать представители всех российских регионов, включая Московскую область.





«На форуме участников ждёт создание методических разработок по проведению патриотических мероприятий, работа с историческими находками и их археографическое описание, оформление выставки с помощью исторических находок, создание мультимедийной выставки о защитниках Отечества, а также творческая постановка, посвящённая Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.