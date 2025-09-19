Подмосковным коммунальщикам закупят около 30 дробилок для переработки древесины
Для нужд коммунальщиков Подмосковья в этом году приобретут около 30 специализированных измельчителей – дробилок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
Дробилки – это высокотехнологичные машины для переработки веток, стволов деревьев и кустарника в мелкую щепу. Они позволяют оптимизировать процесс утилизации растительных отходов без необходимости их транспортировки. Такие машины уже закупили в округа Волоколамск, Лотошино, Рузский и Шаховская.
Полученную после измельчения щепу широко применяют в городском хозяйстве. Например, её используют при посадочных работах, мульчировании почвы, благоустройстве территорий.
