Подмосковным коммунальщикам закупят около 30 дробилок для переработки древесины

19 сентября 2025, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Для нужд коммунальщиков Подмосковья в этом году приобретут около 30 специализированных измельчителей – дробилок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.