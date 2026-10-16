Добродел поможет оформить подарочный набор для подмосковного юбиляра
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Жители Московской области, отмечающие юбилей, могут оформить подарочный набор с помощью мобильного приложения Добродел. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Такой набор положен гражданам, которые празднуют юбилейные даты от 80 до 115 лет включительно.
«Если юбиляр решит оформлять набор сам, заявление уже будет ждать его в предзаполненном виде в личном кабинете. Нужно только проверить личные данные и отправить его в ведомство. Если подарочный набор оформляет представитель пенсионера, ему будет необходимо авторизоваться в Доброделе через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Поддержка» – «Пенсионерам» и выбрать услугу «Предоставление подарочного набора юбилярам». Далее потребуется заполнить форму и прикрепить документы», – рассказали в ведомстве.
Подарок доставят на дом или по другому адресу в Подмосковье. Дату согласуют с именинником. Получить набор можно будет прямо в день рождения или позже, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.
Как напомнили в региональном Мингосуправления, Добродел – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.