Добродел поможет оформить подарочный набор для подмосковного юбиляра

16 октября 2026, 14:14

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Жители Московской области, отмечающие юбилей, могут оформить подарочный набор с помощью мобильного приложения Добродел. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Такой набор положен гражданам, которые празднуют юбилейные даты от 80 до 115 лет включительно.

«Если юбиляр решит оформлять набор сам, заявление уже будет ждать его в предзаполненном виде в личном кабинете. Нужно только проверить личные данные и отправить его в ведомство. Если подарочный набор оформляет представитель пенсионера, ему будет необходимо авторизоваться в Доброделе через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Поддержка» – «Пенсионерам» и выбрать услугу «Предоставление подарочного набора юбилярам». Далее потребуется заполнить форму и прикрепить документы», – рассказали в ведомстве.