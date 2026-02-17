Добровольческий форум «Снежный десант Подмосковья» собрал более 100 участников

17 февраля 2026, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 100 человек приняли участие в форуме развития добровольчества «Снежный десант Подмосковья», который проходил на базе детского оздоровительного центра «Пушкино» с 13 по 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Форум стал подготовительным этапом к всероссийской патриотической акции «Снежный десант российских студенческих отрядов». Он собрал студентов различных областных колледжей и вузов.





«В рамках форума отряды презентовали свои программы предстоящего выезда, проводили мастер-классы и прочие активности. По итогам презентаций отрядам раздали «снежные» путёвки», — говорится в сообщении.