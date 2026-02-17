Нелегальных возчиков стройотходов в Подмосковье оштрафовали на три млн рублей

17 февраля 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Более трёх миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





Штрафы получили 60 перевозчиков.



