Нелегальных возчиков стройотходов в Подмосковье оштрафовали на три млн рублей
Более трёх миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
Штрафы получили 60 перевозчиков.
Он также подчеркнул, что целью властей являются не штрафы, а вовлечение строительного мусора и грунтов в законный оборот. Список лицензированных перевозчиков размещается на областном портале. Там же можно оставить заявку на вывоз мусора.«Пресекать нарушения правил обращения со стройотходами удается благодаря слаженной работе надзорных ведомства и территориальных подразделений полиции», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.