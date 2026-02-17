Достижения.рф

Нелегальных возчиков стройотходов в Подмосковье оштрафовали на три млн рублей

Более трёх миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.



Штрафы получили 60 перевозчиков.

«Пресекать нарушения правил обращения со стройотходами удается благодаря слаженной работе надзорных ведомства и территориальных подразделений полиции», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.
Он также подчеркнул, что целью властей являются не штрафы, а вовлечение строительного мусора и грунтов в законный оборот. Список лицензированных перевозчиков размещается на областном портале. Там же можно оставить заявку на вывоз мусора.
