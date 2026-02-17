Художница из Зарайска выиграла открытый конкурс арт-резиденции в Калининграде

17 февраля 2026, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 16 февраля по 20 марта в Калининграде пройдет онлайн арт-лаборатория «Время собирать время», где участники займутся созданием художественных и игровых произведений. В числе победителей открытого конкурса арт-резиденции — художница из Зарайска Ирина Густинович. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.