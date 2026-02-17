Художница из Зарайска выиграла открытый конкурс арт-резиденции в Калининграде
С 16 февраля по 20 марта в Калининграде пройдет онлайн арт-лаборатория «Время собирать время», где участники займутся созданием художественных и игровых произведений. В числе победителей открытого конкурса арт-резиденции — художница из Зарайска Ирина Густинович. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Ранее она уже принимала участие в первой арт-резиденции в Зарайске в рамках фестиваля современного искусства «Перезагрузка».
Ирина — член ТСХ «Московиты», Международного объединения авторских кукол (МОАК) и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Она работает преимущественно в технике папье-маше, создавая авторские куклы как визуальные образы внутреннего мира человека. Участие в резиденции в Зарайске позволило художнице открыть новые формы диалога между ремеслом, образом и концептуальным высказыванием.
В Калининграде Ирина примет участие в арт-лаборатории и выставочном проекте, посвященном исследованию времени как художественного материала. Вернисаж работ участников пройдет 25 апреля, а выставка будет работать с 26 апреля по 21 июня.
Проект реализуют при поддержке Президентского фонда креативных инициатив на площадке Центра коммуникации, образования и работы для ИТ и креативных индустрий «Резаниум».
На лаборатории художники будут сотрудничать с гейм-дизайнерами и разработчиками, создавая проекты на пересечении искусства, технологий и игры, где время — не только тема, но и инструмент художественного высказывания.
Читайте также: