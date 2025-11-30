Глава Пушкинского городского округа поздравил мам с Днём матери
Максим Красноцветов обратился к матерям с тёплыми словами благодарности
Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов поздравил в своём Telegram-канале всех женщин с Днём матери.
В обращении к жительницам округа он поблагодарил их за мудрость, бессонные ночи и веру в детей, подчеркнув, что мамы — это сердце каждой семьи.
«Пусть ваша материнская любовь, такая сильная и чистая, возвращается к вам в виде заботы, здоровья, счастья и гордости за ваших детей!» — отметил Красноцветов.Ранее стало известно, что в городском округе Пушкинский состоялось заседание Совета депутатов, в котором приняли участие глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, председатель контрольно-счётной палаты и журналисты.