Глава Пушкинского городского округа поздравил мам с Днём матери

30 ноября 2025, 16:02

Максим Красноцветов обратился к матерям с тёплыми словами благодарности

Максим Красноцветов (Фото: Telegram / @Krasnotsvetov_MV)

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов поздравил в своём Telegram-канале всех женщин с Днём матери.





В обращении к жительницам округа он поблагодарил их за мудрость, бессонные ночи и веру в детей, подчеркнув, что мамы — это сердце каждой семьи.





«Пусть ваша материнская любовь, такая сильная и чистая, возвращается к вам в виде заботы, здоровья, счастья и гордости за ваших детей!» — отметил Красноцветов.