Глава Пушкинского городского округа поздравил мам с Днём матери

Максим Красноцветов обратился к матерям с тёплыми словами благодарности
Максим Красноцветов (Фото: Telegram / @Krasnotsvetov_MV)

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов поздравил в своём Telegram-канале всех женщин с Днём матери.



В обращении к жительницам округа он поблагодарил их за мудрость, бессонные ночи и веру в детей, подчеркнув, что мамы — это сердце каждой семьи.

«Пусть ваша материнская любовь, такая сильная и чистая, возвращается к вам в виде заботы, здоровья, счастья и гордости за ваших детей!» — отметил Красноцветов.
​Ранее стало известно, что в городском округе Пушкинский состоялось заседание Совета депутатов, в котором приняли участие глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, председатель контрольно-счётной палаты и журналисты.
