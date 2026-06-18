Доходы подмосковного бюджета за прошлый год превысили 1,25 трлн рублей

18 июня 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

Московская область в 2025 году сохранила положительную динамику социально-экономического развития. Доходы бюджета региона за прошлый год превысили 1,25 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.





В Мособлдуме прошли публичные слушания по годовому отчёту об исполнении бюджета Подмосковья за 2025 год. Промышленное производство выросло на 5,5%, обрабатывающий сектор – на 6,5%. Это обеспечило региону второе место в стране по объёму обрабатывающих производств и третье – по промышленности в целом.



В строительстве объём выполненных работ увеличился на 10,8%. Объём инвестиций в основной капитал вырос на 4%, и регион занял второе место среди субъектов Федерации. Объём платных услуг вырос на 2,5%, среднемесячная зарплата – на 18,1%. Уровень безработицы оставался ниже среднероссийского – 1,6% против 2,2% по стране.

«Сохранение стабильных позиций в экономике обеспечило положительную динамику исполнения бюджета. По объёму бюджета Подмосковье по традиции входит в тройку крупнейших регионов страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Доходы бюджета Московской области в прошлом году составили 1 трлн 252 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2024-м на 11%. Расходы исполнены в объёме 1 трлн 266 млрд рублей. Это на 20% превышает уровень предыдущего года. Бюджет исполнен с дефицитом в 14 млрд рублей», – рассказали в министерстве.